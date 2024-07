Cinema Sotto le Stelle a Marsala, non c’è un avviso ma il Comune ci lavora

L’Amministrazione comunale di Marsala, intende rispettare – a dire dell’assessore agli Spettacoli Ignazio Bilardello – il cartellone estivo già approntato da mesi, in particolare per quanto concerne il Cinema Sotto le Stelle, tradizionale appuntamento con le proiezioni cinematografiche al Complesso San Pietro che però negli ultimi anni è stato notevolmente ridotto. “Stiamo valutando di fare un avviso pubblico per chi è interessato ad eseguire il servizio – afferma Bilardello -. Per agosto vorremmo garantire la rassegna”. Anche dal fronte dell’unica sala cinematografica della Città, la volontà di partecipare all’avviso pubblico c’è. Avviso che ovviamente deve rispettare tutta la concorrenza. Ma ancora è tutto un “se”. Tra una ventina di giorni si capirà meglio il da farsi.