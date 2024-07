Basket, la Trapani Shark conferma 6 giocatori protagonisti della promozione in A

La Trapani Shark di Basket, che ha già annunciato gli ingaggi di Riccardo Rossato e John Petrucelli, via via sta per completare il roster per la stagione 2024-25 in Serie A confermando 6 giocatori ‘chiave’ e importanti per la conquista della promozione nella massima serie. Si tratta di Amar Alibegovic, Stefano Gentile, Chris Horton, Joseph Mobio, Marco Mollura e Rei Pullazi. Il roster verrà quindi completato con gli americani nelle prossime settimane. Ad abbandonare la maglia granata sarà JD Notae.

Nello specifico si legge nel comunicato della Trapani Shark: