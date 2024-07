Trofeo Città di Valderice: vittorie di Carla Grimaudo e Nicola Mazzara

E’ andato in scena nella caratteristica Città di Valderice, nel pomeriggio di domenica 23 giugno, il Trofeo Podistico Città di Valderice organizzato dal G.P. Amatori Valderice valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre /Spanu Sport e Grand Prix Provinciale Fidal Tp.

La gara disputata su un circuito altamente spettacolare da ripetere quattro volte per un totale di 9000 metri è stato dominato tra gli uomini da Nicola Mazzara (ASD Sicilia Running Team) che chiudeva la sua fatica in 30’12’’, ottimo secondo assoluto Andrea Bonacasa (ASD Team Francesco Ingargiola) in 31’04’’, terzo Pietro Paladino (ASD Team Francesco Ingargiola) in 32’02’’. Tra le donne vittoria assoluta in 38’31’’ di Carla Grimaudo (ASD Lipa Atl. Alcamo), seconda assoluta Angela Messina (ASD PAM Mazara) in 38’58’’ e terza assoluta Florinda Mercadante (ASD 5 Torri Fiamme Cremisi TP) in 39’17’’. Il lungo pomeriggio sportivo valdericino si chiudeva con la ricca cerimonia di premiazione per tutte le categorie, decretando il successo organizzativo dell’evento che giunto alla ventunesima edizione è ormai diventato punto di riferimento del podismo siciliano.