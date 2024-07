Tutto secondo pronostico ma non è stato facile soprattutto per gli inglesi. Inghilterra e Spagna approdano ai Quarti , come secondo le previsioni, ma Slovacchia e Georgia escono a testa altissima.

Alle 18, ieri pomeriggio, a Gelsenkirchen la Slovacchia spaventa l’Inghilterra che al 95esimo scongiura l’eliminazione grazie a un gol di Bellingham che pareggia il vantaggio slovacco di Schranz e manda la gara ai supplementari. In apertura degli extra-time, il solito Harry Kane, con un tap in di testa, ribalta la situazione portando la squadra di Southgate avanti. La formazione di Ciccio Calzona prova a riequilibrare il match fino alla fine ma non ci riesce, uscendo tra gli applausi e con rammarico, visto che erano ad un centimetro dalla storica qualificazione ai quarti.

Ai quarti andrà l’Inghilterra che affronterà la Svizzera: il match si giocherà sabato prossimo, alle ore 18, a Düsseldorf .

In serata a Colonia la Spagna supera la pratica Georgia per 4-1 grazie alle reti di Rodri al 39esimo, Fabian Ruiz al 51esimo, Nico Williams al 75esimo e Dani Olmo all’83esimo. Kvaratskhelia e compagni erano passati in vantaggio al 18esimo su autogol di Le Normand.

Le Furie Rosse attaccano per l’intera partita, la Georgia è abile a ripartire e rendersi pericolosa su contropiede. Al 47esimo Kvaratskhelia vede Unai Simón fuori dai pali e calcia in porta da centrocampo, rischiando di beffare il portiere spagnolo. Venerdì, ore 18 a Stoccarda, ai quarti di finale la Spagna incontra la Germania., per quella che poteva essere una finale. La Georgia esce con onore da questa edizione dei campionati europei.

Stasera intanto alle 18, a Dussetdolf, la Francia sfiderà il Belgio. Si tratta di due ottime squadre che hanno fin qui deluso le aspettative ma che hanno adesso la possibilità di mettersi in mostra. Ci aspettiamo le prodezze di Mbappè e i primi goal di Lukaku.

Alle ore 21 a Francoforte il Portogallo affronterà la Slovenia. Una gara che vede favoriti i portoghesi ma gli sloveni hanno, nella fase a gironi, dimostrato di essere messi bene in campo. Alcuni rumors danno CR7 in panchina, certo l’impiego del milanista Leao che fin qui ha deluso tanto.

Lamine Yamal, 16 anni e tanta classe

È adesso le pagelle…

I migliori



Ondrej Duda (centrocampista Slovacchia)

La squadra di Calzona arriva ad un passo dalla storica qualificazione ai Quarti con Duda, centrocampista del Verona, autore di una prova gagliarda in cui non fa mancare lotta ed inserimenti. Esce sfinito all’81’ per dare spazio a Benes .

VOTO 7

Ivan Schranz (Attaccante Slovacchia)

Il bomber slovacco fa sognare il suo popolo con un goal di esterno destro in diagonale che al 25′ beffa l’estremo difensore inglese Pickford , realizzando così la sua terza rete in questo Europeo. Al di là della rete, i suoi movimenti mettono paura alla retroguardia inglese.

VOTO 8

Lamine Yamal (attaccante Spagna)

Ha una capacita’ di spostare il pallone fuori dal comune. Salta avversari come birilli e su quella fascia (la destra..) fa quel che vuole. E’ un vero talento. Il suo cross per la testa di Fabian Ruiz è un cioccolattino che permette all’ex Napoli di portare avanti la Spagna. Ha soltanto 16 anni , non ha ancora fatto goal in questo Europeo ma ha due assist nel suo carniere. Predestinato

VOTO 8

Jude Bellingham (Attaccante Inghilterra)

God save Jude Bellingham. …

Lo pensano Southgate e tutta l’Inghilterra perché lo spazio tra l’incubo e il sogno viene ridisegnato proprio dalla rovesciata da urlo con cui la stella del Real Madrid salva una squadra che era già finita nel baratro: perché fino al 95′ ai quarti di finale c’era un’eroica Slovacchia

VOTO 8

I peggiori.

Giorgi Gvelesiani (difensore Georgia)

Serata di grande sofferenza per l’esperto difensore Georgiano. Tiene, ed anche bene, nel primo tempo ma nella ripresa con gli spagnoli che hanno alzato il ritmo , non ci capisce più nulla. Viene sostituito nel finale, sarà uscito col mal di testa

VOTO 4

Daniel Carvajal (difensore Spagna)

Sembra strano che in una serata di grande calcio della Spagna Carvajal risulti più nervoso del solito . Non gioca male, però protesta anche quando non dovrebbe…una sua carenza che è venuta fuori altre volte, pure contro l’Italia.

VOTO 5