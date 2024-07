Ancora un incidente mortale sul lavoro nelle campagne siciliane

Un nuovo drammatico incidente sul lavoro in Sicilia e ancora una volta nel campo agricolo. Un operaio è morto questa mattina intorno alle 11 all’interno di un’azienda vinicola lungo la Strada Provinciale Comiso-Chiaramonte, in Provincia di Ragusa. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un autoarticolato durante una manovra nel piazzale di pertinenza dell’azienda Avide, secondo le prime ricostruzioni. Nonostante l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, il 60enne è morto sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Comiso e i Vigili urbani per fare luce sulla vicenda.