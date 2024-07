Canile in appartamento e cani legati tra il tavolo e il frigo, accade in Sicilia

Avevano improvvisato un canile all’interno di un appartamento. Gli agenti di polizia, individuata l’attività illecita grazie a diverse segnalazioni, hanno fatti irruzione in via Castelforte, a Palermo, trovando ben 25 cani ammassati e tenuti in condizioni di degrado con cattivi odori ovunque. Alcuni animali, quelli di grossa taglia, erano legati con catena tra i tavoli della veranda e il frigorifero, quelli più piccoli come chihuahua e bulldog francesi, erano rinchiusi in gabbie per uccelli.



Al momento sono tre le persone identificate dalla Procura, mentre gli animali sono stati sequestrati per accertamenti e affidati a un’associazione di volontariato. L’appartamento al piano terra con giardino e veranda aveva la ringhiera oscurata con dei grossi teli da giardino ma era inevitabile capire cosa ci fosse al di là della rete con un odore nauseabondo del genere. Tant’è che all’inizio si pensava che in casa ci fosse qualcuno deceduto da giorni. Poi però la scoperta da parte della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp per accertare la condizione di salute dei cani che non avevano il microchip.