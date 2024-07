Allerta incendi in provincia di Trapani, una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco. In arrivo il maestrale e temperature più fresche

Sono stati una decina gli interventi effettuati in provincia di Trapani dai Vigili del Fuoco del comando provinciale nella giornata odierna. Prevalentemente si è trattato di roghi di vegetazione, tutto sommato di modesta entità. I timori erano maggiori, tenuto conto che la Protezione Civile aveva previsto l’allerta rossa per incendi e ondate di calore nel trapanese, così come nelle province di Palermo e Siracusa. In conseguenza di ciò, la direzione della Riserva Naturale dello Zingaro aveva disposto la chiusura al pubblico del sito naturalistico, che in passato è stato più volte oggetto di incendi, anche piuttosto estesi.

Per le prossime ore ci si attende un’inversione di tendenza, con il vento di scirocco che dovrebbe lasciare spazio a un più fresco maestrale, che porterà a un abbassamento delle temperature massime su tutta la Sicilia. Non si escludono, per la giornata di domani, precipitazioni piovose che potranno essere da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.