Turista cade sugli scogli a Levanzo, la Guardia Costiera lo soccorre. A Castellammare chiuso un lido: non aveva assistenti ai bagnanti

Periodo ricco di interventi per i militari della Guardia Costiera di Trapani e degli Uffici marittimi di Favignana e Castellammare del Golfo. I due episodi più recenti riguardano il soccorso a un turista infortunato a Cala fredda sull’isola di Levanzo e la chiusura di uno stabilimento balneare per mancanza del servizio di Assistenza ai Bagnanti a Castellammare del Golfo.

Alle ore 20 di stasera è pervenuta alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani la richiesta d’intervento da parte del personale sanitario del Servizio di emergenza 118 presente sull’isola di Levanzo, per l’urgente trasferimento di un turista che, caduto sugli scogli antistanti la località di Cala fredda, era immobilizzato ed impossibilitato a deambulare, necessitando un trasporto immediato a Trapani per le cure del caso.

Immediatamente, è stato allertato ed inviato sul posto il gommone pneumatico di base a Favignana G.C. B167, insieme all’idroambulanza in servizio sull’isola, anche se quest’ultima, a causa dei bassi fondali non è riuscita ad avvicinarsi alla costa per prelevare l’infortunato.

Pertanto, l’equipaggio dell’unità militare, con a bordo anche il Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, è riuscita ad approdare tra i fitti scogli e gli angusti tratti di mare per avvicinarsi il più possibile alla costa, prelevando il malcapitato e trasbordandolo sull’idroambulanza, che poi lo ha trasferito verso il porto di Trapani.

Nel corso della settimana personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo ha accertato l’assenza del servizio di salvataggio presso una struttura balneare sottoposta al controllo, pertanto al titolare concessionario è stata comminata una sanzione di 1.032 € per violazione dell’Ordinanza di sicurezza balneare e contestualmente, in ottemperanza a formale diffida, la struttura è stata chiusa al pubblico fino al ripristino del servizio.

La Guardia Costiera di Trapani, con l’occasione lancia un appello ai concessionari di stabilimenti balneari affinchè prestino attenzione all’organizzazione obbligatoria del servizio di Assistenza ai bagnanti e tutti i presidi ausiliari collegati, quali: boe rosse di delimitazione della fascia di mare riservata alla balneazione e quelle bianche di segnalazione delle acque sicure per i nuotatori meno esperti mentre a tutti i turisti, bagnanti ed utenti della spiaggia si raccomanda massima cautela e prudenza per l’ingresso ed il transito su coste rocciose, scoscese ed impervie, controllando prima di accedervi se vi sono divieti o interdizioni da rispettare e prestando massima attenzione a porzioni di terreno bagnate, scivolose od eccessivamente ripide e difficili da percorrere.