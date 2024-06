A Trapani torna Stragusto dal 24 al 28 luglio, la festa del cibo da strada

“Stragusto”, l’evento che celebra il cibo da strada del Mediterraneo, torna anche quest’anno a Trapani, dal 24 al 28 luglio, nella piazza dell’antico Mercato del Pesce, un luogo suggestivo e unico che si ripropone nella sua dimensione naturale per accogliere i visitatori alla ricerca di un viaggio tra i sapori e le atmosfere del cibo proposto dai numerosi produttori presenti.

Un percorso ricco di suggestioni sensoriali dove il gusto, la vista, l’udito, il tatto si intrecciano e dove si potranno assaggiare tipicità provenienti da diversi luoghi della nostra Penisola e da Paesi esteri. Svariate, e per tutti i gusti, le specialità che caratterizzano l’itinerario della manifestazione: dalle tipicità trapanesi e di altre parti della Sicilia ai cibi tipici pugliesi, toscani, marchiani, della Tunisia. Novità di questa sedicesima edizione saranno gli stand dedicati alla cucina palestinese, greca e ungherese.

Confermata l’area wine tasting per assaporare i migliori vini del territorio, guidati da esperti del settore, nello splendido scenario delle Mura di Tramontana, a due passi dalla piazza, magari davanti ad uno dei magici tramonti che Trapani sa regalare. D’altro canto, l’obiettivo di “Stragusto”, iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro e con il patrocinio del Comune di Trapani, non è solo quello di recuperare e promuovere il grande patrimonio del cibo da strada, figlio di una tradizione gastronomica e di usi che si tramandano tra generazioni, ma anche quello di valorizzare per la sua fruizione uno dei luoghi più belli della città che diventa così patrimonio di tutti.

Il cibo, quindi, come veicolo per conoscere, riappropriarsi e far conoscere tasselli della nostra identità e della nostra storia in un contesto in cui la diversità e la contaminazione divengono ricchezza da fruire e condividere in un linguaggio universale che supera ogni differenza: sociale, linguistica, etnica, economica. Ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono trovare sul sito web www.stragusto.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Stragusto e chiamando il 3402427212.