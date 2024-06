Saldi estivi in Sicilia: si comincia sabato 6 luglio

Sabato prossimo cominceranno i saldi estivi in Sicilia. Come di consueto, l’inizio di luglio coincide con l’inizio delle vendite promozionali presso gli esercizi commerciali. Un momento molto atteso da tanti consumatori e amanti dello shopping, che per rinnovare il proprio guardaroba hanno atteso gli sconti, sperando di poter trovare offerte convenienti sugli articoli graditi in base alle esigenze, al modello e alle taglie. In realtà, com’è noto, alcuni negozi hanno avviato con un po’ di anticipo le proprie promozioni e proprio questa settimana, con il cosiddetto “Black Friday estivo”, tanti consumatori hanno già effettuato i primi acquisti.

I saldi estivi proseguiranno per gli interi mesi di luglio e agosto, per concludersi il 15 settembre.

Nelle altre regioni la data di conclusione delle vendite promozionali è diversa rispetto alla Sicilia. La stagione dei saldi più breve sarà in Lazio (dove si fermerà il 17 agosto), in Liguria (19 agosto), Marche, Piemonte e Veneto (31 agosto). Decisamente più lunga per Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, in cui gli sconti si prolugheranno fino al 30 settembre.

Le associazioni a difesa dei consumatori, come di consueto, raccomandano agli acquirenti di prestare attenzione alla trasparenza, in modo da evitare di incappare in offerte promozionali farlocche, che in realtà di conveniente hanno ben poco. In particolare, si consiglia di fare un giro presso i negozi qualche giorno prima dell’inizio degli sconti per farsi un’idea di quanto costerebbero gli articoli a prezzo pieno e di controllare che sia sempre evidenziato il prezzo di partenza e lo sconto effettuato sull’articolo in vendita.