PALLONI GONFIATI, le (non) pagelle di Fabio Rinaldo – Anche i danesi a casa, ma…

Svizzera e Germania con le vittorie, entrambe per 2-0, ottengono la qualificazione ai quarti di finale battendo, rispettivamente, Italia e Danimarca.

Ma se gli elvetici hanno vinto senza soffrire, stessa cosa non si può dire per la Germania che ha dovuto sudare abbastanza per avere la meglio su una coriacea Danimarca, al termine di una partita molto equilibrata e sofferta (interrotta nel primo tempo per venti minuti per un forte temporale). A inizio ripresa il momento decisivo: Andersen segna per i danesi ma il Var annulla, ma tre minuti dopo è proprio lui a colpire la palla di mano in area concedendo (tramite Var) il rigore del vantaggio di Havertz. Al 68′ il ‘solito” Musiala chiude i giochi realizzando il suo terzo goal di questo Europeo.

Nagelsmann sfiderà una tra Spagna e Georgia.

Oggi, intanto, al “Veltins Arena” di Gelsenkirchen alle ore 18, l’Inghilterra se la vedrà con la Slovacchia di Calzona.

Southgate alle prese con il dubbio sul secondo centrocampista da affiancare a Rice: tocca a Mainoo. Foden confermato da trequartista a sinistra. Calzona fa affidamento sui suoi due uomini più esperti: Skriniar e Lobotka.

Chi passa affronterà ai quarti la Svizzera.

Tutto pronto al Cologne Stadium di Colonia, dove alle 21 Spagna e Georgia scendono in campo nel match valido per l’accesso ai quarti di finale di Euro 2024. Nel girone di qualificazione, la nazionale di De la Fuente ha dominato il gruppo B chiuso a quota 9 punti davanti all’Italia, eliminata ieri dalla Svizzera. La Georgia è la vera sorpresa di questo Europeo: la nazionale allenata da Sagnol (che stasera dovrà fare a meno dello squalificato Mekvabishvili) si è qualificata come terza nel gruppo F alle spalle di Portogallo e Turchia dopo aver chiuso il girone a 4 punti (decisiva la vittoria contro i lusitana nell’ultima giornata).

La vincente affronterà ai quarti di finale la Germania.