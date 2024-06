Luglio si presenta con l’allerta rossa nelle province di Trapani, Palermo e Siracusa

Il mese di luglio inizia, in Sicilia, all’insegna di temperature particolarmente elevate. La Protezione Civile ha diramato un avviso per lunedì 1° luglio che prevede l’allerta rossa per incendi e ondate di calore sul versante nord occidentale e sud orientale dell’isola. In particolare, si raccomanda massima attenzione nelle province di Trapani, Palermo e Siracusa. Allerta arancione, invece, nell’agrigentino, nel nisseno, nell’ennese, nel catanese, nel messinese e nel ragusano.

Si prevedono venti deboli con tendenza al rinforzo da nord ovest sulla Sicilia Occidentale e temperature molto elevate nelle zone interne.

Dalla serata dovrebbero intensificarsi i venti e, di conseguenza, i mari saranno più agitati. Da martedì potrebbe registrarsi una lieve diminuzione delle temperature anche al Sud e sulle isole maggiori.