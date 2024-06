Disinfestazione, a Trapani tutto il calendario degli interventi

A partire da lunedì 1° luglio 2024 avrà inizio l’attività di disinfestazione nel territorio del Comune di Trapani che segue a quella già eseguita nei giorni scorsi di derattizzazione, secondo il seguente calendario:

– 01/07/24 Zona 1 (Percorso: Lazzaretto – Piazza Vittorio Emanuele – Centro storico);

– 02/07/24 Zona 2 (Percorso: Piazza Vittorio Emanuele – Piazza XXI Aprile);

– 03/07/24 Zona 3 (Percorso: Piazza XXI Aprile fino al confine con il Comune di Erice);

– 04/07/24 Zona 4 (Percorso: Piazza XXI Aprile – Via Cofano fino al confine con il Comune di Erice).

– 05/07/24 Zona 5 (Percorso: Via Cofano – Via G.B. Fardella lato sud fino a Xitta);

– 08/07/24 Zona 6 (Percorso: Via Marsala – Via Tenente Alberti);

– 09/07/24 Zona 7 Percorso: Via Tenente Alberti – Via Sceusa – Milo);

– 10/07/24 Zona 8 (Percorso: Villa Rosina);

– 11/07/24 Zona 9 (Percorso: Frazioni Mokarta, Fulgatore, Ummari).

“Dopo il trattamento di derattizzazione eseguito su tutto il territorio comunale nei giorni scorsi, come da calendario comunicato alla cittadinanza, interveniamo ora con la disinfestazione secondo le medesime modalità operative – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore al ramo Ecologia e Ambiente Emanuele Barbara -. Le date potrebbero subire modifiche soltanto in occasione di cause di forza maggiore come maltempo, con pronta comunicazione alla cittadinanza. Si tratta di un altro provvedimento che, unitamente alla continua bonifica in atto del territorio con 4 squadre di scerbatura e 3 di ritiro rifiuti abbandonati, vuole garantire il decoro della città”.