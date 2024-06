Calcio, nel girone del Trapani c’è anche la Juve Next Gen

La stagione calcistica 2023/2024 è già finita (se si eccettua la coda continentale dei Campionati Europei) ma già prende forma il calendario di quella successiva. Nel frattempo, la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi in vista della stagione 204/2025. Nel girone C, in cui ci saranno tre squadre siciliane – Catania, Messina e Trapani – ci sarà anche la Juventus Next Gen.

Il campionato avrà inizio domenica 25 agosto 2024 e si concluderà domenica 27 aprile 2025.

Programmata una sosta, domenica 29 dicembre, e fissati tre appuntamenti infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre e 12 marzo.

Di seguito le squadre che parteciperanno al campionato di Serie C, Girone C: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.

Definita, inoltre, la programmazione della Coppa Italia Serie C: l’11 e il 18 agosto i due turni eliminatori; ottavi e quarti di finale il 27 novembre e il 18 dicembre; semifinali con gare di andata e ritorno il 22 gennaio e il 12 febbraio; finale in due atti, il 26 marzo e il 9 aprile.