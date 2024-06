San Vito, musica senza autorizzazione e distributore in funzione oltre l’orario consentito, sanzionati i titolari di due locali

Intensa attività di controllo sulla movida in provincia di Trapani durante questi primi giorni di estate.

A S. Vito Lo Capo, nei giorni scorsi, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sicurezza ha accertato che presso un locale si stava svolgendo uno spettacolo musicale in assenza di autorizzazione per gli eventi musicali su aree pubbliche, come è invece previsto dall’ordinanza n. 10 del 29 maggio 2024 del Sindaco di San Vito Lo Capo.

I poliziotti hanno contestato al titolare dell’attività commerciale, altresì, violazioni amministrative in materia di inquinamento acustico (per avere utilizzato strumentazione elettronica per la diffusione della musica in assenza della prevista relazione fonometrica) nonché per l’assenza, all’interno del locale, del cartello “vietato fumare” e dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcoolemico, da collocare presso almeno un’uscita del locale.

Inoltre, durante le attività di controllo a San Vito Lo Capo, gli agenti hanno constatato, presso un’altra attività commerciale, la presenza di un distributore automatico – di proprietà di M.V., classe 1986 – attivo nella vendita di bevande alcooliche oltre le ore 24. Il titolare, per tale motivo, è stato colpito da una sanzione amministrativa pecuniaria (la norma prevede sanzioni che vanno da 5.000 a 30.000 euro) e si è proceduto, nei suoi confronti, al sequestro amministrativo del distributore oggetto di controllo come previsto dalla normativa vigente.

Ulteriori controlli interforze sono previsti nel corso di tutta la stagione estiva sulla base delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.