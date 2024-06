Bocce: grande manifestazione a Marsala, parata di campioni in un solo week end

Domenica 23 giugno si è conclusa la manifestazione nazionale di bocce, organizzata dall’Edera Marsala e che si è conclusa con una cena conviviale tra tutti i partecipanti. Sia la parata dei campioni che la gara dello scorso fine settimana sono state competizioni spettacolari che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente all’evento. Il vincitore della parata è stato Marco Luraghi della società Arcos Brescia, mentre la gara nazionale 10° Memorial “Ignazio Maggio” è stata vinta da Valentino Vincenzo della società Catanzarese.

“Siamo soddisfatti della riuscita delle gare – afferma il vice presidente dell’ Edera di Marsala, organizzatrice della manifestazione che si è svolta al Bocciodromo lilybetano e negli altri impianti trapanesi -. Sicuramente ci ha ripagato di tutti i sacrifici fatti”. “Ci sentiamo orgogliosi per avere avuto come ospiti tanti campioni nazionali che oltre a dare lustro all’evento hanno fatto sentire importanti gli atleti siciliani che si sono confrontati con loro e certamente saranno uno stimolo per amare e valorizzare di più questo sport”.