L’emergenza siccità e i problemi con i disservizi o i furti negli impianti di erogazione dell’acqua hanno imposto al Comune di Marsala di adottare più servizi. In particolare è previsto un nuovo monitoraggio del livello della falda idrica con i dirigenti che sono incaricati di adottare i dovuti provvedimenti laddove si riscontri un calo del livello oltre la soglia fisiologica. Giorni fa l’erogazione era diminuità del 50% ma per colpa di ladri in azione nei quadri elettrici e nei cavi di rame dell’impianto dei pozzi di Sinubio. Ma ora dietro l’angolo c’è una nuova preoccupazione per l’approvvigionamento idrico che, con l’arrivo dell’estate, non è certo una buona notizia per cittadini e turisti e quindi anche per chi gestisce b & b, case vacanze e locali di ristorazione. In collaborazione con il Genio Civile e l’Asp, il Comune sta valutando la possibilità di dotare il Servizio Idrico di sistemi di denitrificazione, da installare eventualmente nei pozzi temporaneamente chiusi, come in zona Stadio e in contrada Pastorella e si sta procedendo alla mappatura dei pozzi privati per capire se è possibile utilizzarli in caso di un aggravamento della situazione idrica in Città.

Tutto ciò, afferma il sindaco Massimo Grillo, ricordando sempre il vademecum per evitare gli sprechi, quindi al fine di usare l’acqua per scopi strettamente igienici o per cucinare. I progetti per aumentare l’approvvigionamento sono in itinere, come la nuova convenzione con Siciliacque per la fornitura di ulteriori metri cubi di acqua potabile dalla diga Rubino e un investimento di circa 90 milioni di euro per l’allacciamento del sistema idrico della nostra città agli acquedotti di Montescuro Ovest e Garcia. Ma al momento non si conosce la tempistica.