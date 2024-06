Ztl a Castellammare, pedonali Cala Marina e Madrice con limitazioni

Dal 28 giugno la cala marina di Castellammare del Golfo sarà pedonale tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi, dalle ore 16 alle 3 del giorno successivo. L’ordinanza in vigore fino al 31 agosto, prevede che la mattina l’accesso alle auto sia libero nella frequentata marina. Sempre dal 28 giugno e fino al 31 agosto, anche nel quartiere “Madrice” la ztl sarà attiva tutti i giorni compresa la domenica ed i festivi dalle ore 12 (mezzogiorno) alle 3.

Il sabato nel quartiere Madrice, la ztl non sarà attiva dalle 18 alle 20 per consentire di raggiungere la chiesa Madre ai fedeli che vorranno seguire la messa. Nel quartiere “Chiusa” non si potrà accedere con le auto tutti i giorni, comprese la domenica e festivi, dalle ore 12 alle 3. Nel borgo di Scopello fino al 31 ottobre 2024, l’accesso alle auto nel baglio non è consentito tutti i giorni, compresa la domenica ed i festivi, ad eccezione di una fascia mattutina libera, dalle ore 7 alle 10, quando si può entrare nel borgo con i mezzi. L’ufficio preposto al rilascio dei permessi e PASS è quello della ditta Ecoparking nei locali della polizia municipale di Castellammare del Golfo, in via Segesta 221. Telefono 3487563388 – mail: ecoparking.castellammare.tp@gmail.com

Nella stessa ordinanza a firma del comandante della polizia municipale Giuseppe La Rosa, è regolamentata la ztl dal 1° al 30 settembre quando i varchi elettronici saranno attivi solo nelle giornate del venerdì, sabato e domenica ma con gli stessi orari: alla cala marina dalle ore 16 alle 3, nel quartiere Chiusa e Madrice dalle ore 12 alle 3. Il sabato l’accesso alla Madrice sarà libero dalle 18 alle 20.