Saggio di fine anno al Palasport di Marsala per la Diavoli Rossi

E’ tutto pronto per il consueto saggio-spettacolo di fine anno sportivo 2023-2024 della Polisportiva Diavoli Rossi, che si terrà presso il Palasport San Carlo di Marsala domenica 30 giugno alle ore 18. Fervono gli ultimi preparativi e le ultime prove delle splendide coreografie ideate dagli istruttori, guidati da Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, tecnici e direttori sportivi dell’A.S.D, che per questo 54esimo saggio, dopo un intero anno di successi, sorprenderanno il pubblico presente con tanti momenti emozionanti. Ginnastica ma non solo, ad attendere gli oltre 150 atleti della Polisportiva, sorprese e premi a conclusione di un anno davvero magico, che ha visto il ritorno della società nel proprio impianto sportivo di Via Tunisi 67 e ha coronato il sogno di tanti ginnasti e ginnaste di diventare Campioni Regionali e Nazionali.