Al Porto di Scauri una targa in memoria di Alma Dal Col, biologa molecolare

Ieri, al Porto di Scauri, si è svolta la cerimonia di scopertura della targa in memoria della biologa molecolare Alma Dal Col, scomparsa tragicamente nelle acque di Scauri nel novembre 2022. L’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia di Alma, ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e del Comune di Pantelleria. Durante l’evento, è stato inaugurato un mosaico realizzato dall’artista Gail Blacker, dedicato ad Alma Dal Col. La presenza del vicesindaco Pineda ha sottolineato l’importanza di questa commemorazione per la comunità.

Alma Dal Col, originaria di Venezia e ricercatrice presso l’Università di Losanna in Svizzera, era una figura amata e rispettata, non solo per i suoi contributi scientifici nel campo della microbiologia e dell’ecologia, ma anche per la sua passione per la musica e la pesca subacquea. Alma trascorreva lunghi periodi a Pantelleria, dove i suoi genitori possiedono una villa, dedicandosi alla sua passione per le immersioni. Durante una di queste immersioni, Alma ha perso la vita a soli 33 anni.

“La tragica scomparsa di Alma Dal Col ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra comunità. La cerimonia di ieri è stata un momento di grande emozione e raccoglimento. Ringrazio di cuore la famiglia di Alma per aver voluto condividere con tutti noi questo omaggio, e l’artista Gail Blacker per aver creato un’opera che sarà un simbolo duraturo del ricordo di Alma. La sua passione per la vita, per la scienza e per il mare rimarrà sempre viva nei nostri cuori”, ha affermato il sindaco Fabrizio D’Ancona.