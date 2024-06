Morto il dj e speaker trapanese Aldo Papa

Lo storico dj e vocalist trapanese Aldo Papa è venuto a mancare a 62 anni. Noto soprattutto per la sua lunga attività nelle discoteche di tutta la Provincia negli anni ’80 e ’90, era un appassionato di musica che sin da ragazzino frequentava gli ambienti radiofonici, partendo poi da Radio Trapani Centrale. Da lì è approdato a Radio Scirocco, a Tele Radio Mediterranea e TRV e negli ultimi anni anche a radio on line Zak Radio. Poi divenne anche animatore con il gruppo “Extralarge”. Lascia familiari e amici a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo.