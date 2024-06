Marsala, in Aula scontro Passalacqua-Coppola: “Darò mandato al mio avvocato”

Ancora bagarre in Aula, a Marsala, dove più che gli aumenti della Tassa sui Rifiuti tiene banco lo scontro verbale che ha una scia lunga dalla penultima seduta di Consiglio a stamani. Nella precedente riunione, il Consigliere Flavio Coppola aveva, in sostanza, con parole forti, affermato che ci sono in Città progetti – il riferimento è chiaramente alla pista ciclabile – che non avrebbero dovuto realizzarsi, supponendo che la responsabilità è dell’ex assessore al ramo della Giunta Di Girolamo, Rino Passalacqua, attuale consigliere comunale.

Dopo che sono volati i paroloni, questa mattina Passalacqua si è scusato con l’Aula, i colleghi e chi era collegato in streaming per lo scontro con Coppola, a cui però non rivolge nessuna scusa rincarando: “Ritengo che in tutti gli interventi il consigliere Coppola ogni volta mi ha additato come responsabile ma io non avevo deleghe per fondi Pnrr e il progetto della ciclabile non è quello che oggi vediamo, ma era diverso. Sto analizzando tutti i filmati in cui il collega Coppola mi cita in maniera denigratoria in riferimento alla ciclabile per rivolgermi al mio legale. Prendo però atto delle sue scuse alla Città. Sono convinto che la pista è stata fatta male”. Mentre Coppola ribadisce che da sindaco toglierebbe completamente la sede stradale per le due ruote e i pedoni.