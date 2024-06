Successo al Fancy Food di New York per il pane nero di Castelvetrano

Il Fancy Food di New York è stato un successo così come il pane nero di Castelvetrano. A dirlo è Filippo Ignazio Drago, fondatore di Molini del Ponte della città trapanese, volato nella Grande Mela per far conoscere il grano tipico: “Ho incontrato tanti artigiani che utilizzano le mie farine, con loro ho scambiato idee, e nasce anche un nuovo progetto per fare arrivare negli Stati Uniti altre farine sempre ottenuti dai grani antichi coltivati in Sicilia”, ha fatto sapere l’imprenditore che continua così: “In America c’è chi il pane lo sa fare come il nostro, anche perchè la farina castelvetranese è la prima venduta negli USA; un panificatore del New Jersey panifica come si fa da noi perchè è venuto nella nostra città ed ha recepito ed attuato la ricetta originale. Dobbiamo portare tutte le varietà dei grani siciliani negli Stati Uniti, così come nel mondo dei vini e dei formaggi, perchè gli americani li apprezzano e li amano, sono molto curiosi a livello culinario”.