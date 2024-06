Eventi a Mazara: ballando sotto le stelle e moto d’epoca

Una serie di iniziative a Mazara in questi giorni. Oggi alle ore 19 al Civic Center di corso Vittorio Veneto sarà presentato il libro “Amunì Andiamo. Se non sai come dirlo dillo in siciliano” (Giunti editore). L’opera di Giacomo Moceri, scrittore e social media manager free lance, verrà presentata alla presenza dell’autore nel corso di un evento culturale organizzato dalla Mag Libri di Mazara con il patrocinio del Comune. Ballando sotto le stelle 2024 è il titolo della manifestazione di danza-spettacolo che si terrà stasera dalle ore 21 in piazza della Repubblica. L’evento è organizzato dall’associazione Rudy Valentino. Sabato 29 giugno dalle ore 20.30 in Piazza della Repubblica si svolgerà uno spettacolo di danza sportiva organizzato dall’associazione Matos Dance.

Raduno Moto d’Epoca Città di Mazara del Vallo. Con l’annullo filatelico a cura di Poste Italiane dedicato alle moto d’epoca si apre la “due giorni” dedicata al “24° Raduno Moto d’Epoca Città di Mazara del Vallo” che avrà il suo clou domenica 30 giugno nella stessa piazza dalle ore 9 alle ore 13. Prevista la partecipazione di circa 150 mezzi che dopo il raduno sfileranno a partire dalle ore 11 circa per alcune vie cittadine per raggiungere poi Torretta Granitola. L’evento è promosso con il coordinamento di Maurizio Ferro ed il patrocinio del Comune dall’associazione Lambretta Club Sicilia in collaborazione con l’associazione di promozione sociale ‘Il Sostegno’.