Il deputato Safina incontra gli elettori marsalesi e parla del futuro del PD

Lunedì 1° luglio, a partire dalle 17.30, all’Hotel Palace di Marsala, il deputato regionale trapanese Dario Safina insieme ad altri militanti del partito, ripropone un nuovo incontro per ascoltare la voce di amici e simpatizzanti, con l’obiettivo di rafforzare le radici del PD pensando al futuro di un partito forte e solidale. L’evento, intitolato “Un tempo nuovo è possibile”, rappresenta una tappa fondamentale del tour provinciale. L’incontro mira a coinvolgere donne e uomini del territorio per promuovere una leadership inclusiva e dinamica, consolidando il legame tra il Partito Democratico e la sua base. L’incontro è aperto a tutti i simpatizzanti e agli iscritti e il dibattito sarà libero per permettere un confronto diretto e costruttivo.