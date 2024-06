“Zero”, il nuovo singolo del progetto The Things We Hide. Ascolta

È uscito “Zero”, il nuovo singolo del progetto The Things We Hide, ormai definito più propriamente un “collettivo musicale” perché vede la collaborazione di diversi artisti e tecnici: come sempre Jacopo La Posta autore e compositore e ai cori, Marco Germani composizione, arrangiamenti e chitarre, Anna Campisi alla voce principale, Sofia Bonardi ai cori, Ivano Bonizzoni al basso e Riccardo Marino alla batteria. Master a cura di Cristiano Sacchi e artwork di Elisa Collimedaglia.

ASCOLTA IL BRANO SU SPOTIFY

Il brano è definito dall’autore con queste parole: “Zero” è una canzone d’amore, semplice e cristallina, diretta, fiera della propria vulnerabilità. E di quell’amore così puro, che non cede di fronte alla paura, ogni singolo verso è una dichiarazione cantata con il cuore tra le dita, per permettere all’altro di specchiarsi in acque nuove, ammettendo i suoi limiti e al contempo sfidandoli nella consapevolezza di non essere mai più solo.