Al Teatro Impero di Marsala al via rassegna teatrale 2024/2025

La Oddo Management terrà la prima rassegna teatrale per la stagione 2024/2025 al Teatro Impero di Marsala. Dopo il successo ottenuto con il cartellone al Cine Teatro Ariston di Trapani, l’agenzia di spettacolo porta un programma di eventi culturali per l’autunno-inverno lilybetano. Da oggi fino al 10 luglio sarà aperta la prevendita per gli abbonati alla rassegna 2023-2024. Più tardi aprirà anche la vendita per i nuovi abbonamenti e i singoli biglietti.

Questi gli spettacoli previsti: il 22 novembre 2024, Enrico Guarneri con “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello per la regia di Guglielmo ferro; il 16 dicembre Alessandro haber con “La coscienza di Zeno” per la regia di Paolo Valerio; il 24 gennaio 2025 Toti e Totino rappresenteranno “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta con la regia di Giampaolo Romania; il 4 febbraio l’attore napoletano Carlo Buccirosso andrà in scena con la sua pièce “Il vedovo allegro”; il 1° marzo 2025 Claudio Casadino in “L’Oreste” di Francesco Niccolini per la regia di Giuseppe Marini; il 16 marzo Pippo Pattavina con “Il ratto delle sabine”; il 3 aprile 2025 sarà la volta di Paolo Calabresi con Perfetti Sconosciuti che dal successo del film porterà in teatro.