Alle Saline Genna 4 libri per “Loft Cultura”. Si inizia con Vinicio Marchioni

Si terrà alle Saline Genna la 4ª edizione della rassegna letteraria “Loft Cultura, Parole & Libri” organizzata dall’associazione Ciuri guidata da Filippo Peralta. Quattro incontri a partire dall’11 luglio con l’attore Vinicio Marchioni in veste questa volta di scrittore per presentare “Tre notti”, il suo libro edito Rizzoli. Il 23 luglio sarà la volta di Giusi Battaglia, ovvero la nota Giusina che presenta “Le ricette della mia vita” nate dall’amore per la cucina (ed. Cairo). Il 5 agosto invece l’autore trapanese Gaspare Grammatico presenterà “Le spine del ficodindia” (Mondadori); mentre il 22 agosto Francesco (autore televisivo) e Silio Bozzi (criminologo ed ex dirigente della Polizia di Stato) chiuderanno la rassegna con il liro libro “Stupor Mundi” (Solferino). A condurre gli incontri, tutti alle ore 19, la giornalista Jana Cardinale.