A Mazara gli assessori Giampaolo Caruso e Isidonia Giacalone completano la Giunta Quinci

Si è completata con il giuramento di giovedì la squadra di Giunta del sindaco Salvatore Quinci. Dopo la nomina dei primi cinque assessori, il primo cittadino ha nominato Giampaolo Caruso e Isidonia Giacalone. Al primo vanno le deleghe Rapporti con il Consiglio Comunale – Ambiente – Infrastrutture – Protezione Civile – Rapporti con le Istituzioni. A Isidonia Giacalone, invece, le deleghe a Welfare e Inclusione, Pubblica Istruzione – Decoro Urbano e Verde Pubblico. I due si aggiungono alla squadra di Giunta che contava già al suo interno gli assessori Vito Torrente, Germana Abbagnato, Vito Billardello, Rino Giacalone e Gianfranco Casale. Inoltre il sindaco ha affidato la delega all’Urbanistica (prima di competenza di Rino Giacalone) all’assessore Vito Torrente.

“Una Giunta di assessori – le parole del sindaco Salvatore Quinci – fortemente determinati a rispettare e compiere il mandato che la cittadinanza ci ha dato, migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e soprattutto proseguire nel percorso di sviluppo socio-economico della nostra città. In Giunta ci sono coloro che hanno contribuito a vincere queste elezioni, che hanno costruito con noi il percorso elettorale e insieme alla coalizione il percorso che ci ha portato a governare questa città. Con grande soddisfazione chiudiamo in perfetta armonia la Giunta comunale”. Immediata la convocazione della prima seduta: “La prima seduta al completo di tutta la nuova Giunta al completo del cosiddetto Quinci-bis affronterà tutti i temi della programmazione dell’estate che già incombe. La data delle elezioni è stata abbastanza disgraziata perché velocemente abbiamo dovuto approcciare tutte le questioni relative all’estate. Siamo già sul pezzo, in continuità con il mandato precedente, per garantire un’estate serena a tutti i nostri concittadini”.

“Sono davvero felice – spiega la neo assessora Isidonia Giacalone – di far parte di questa squadra. Ringrazio il mio sindaco, il vicesindaco e le persone che mi hanno accordato questa fiducia. Ho delle deleghe davvero importanti, cercherò di render loro onore così com’è stato fatto negli anni precedenti. Mi piacerebbe portarle avanti tutte con la stessa intensità e con la stessa motivazione. Chi mi conosce sa che io metto sempre il cuore nelle cose che faccio. Vorrei abbinare questo al bene per Mazara, per costruire qualcosa di più importante, più luminoso e come dice il mio sindaco anche più inclusivo”.

Soddisfazione anche nelle parole di Caruso: “Quattro deleghe molto importanti, che rappresentano il rapporto di stima e fiducia oltre che con la mia persona anche con ciò che primariamente rappresento, ovvero il partito di Fratelli d’Italia che ha già mantenuto la promessa di tentare di collegare la città di Mazara del Vallo alle istituzioni. Con queste deleghe di peso lavoreremo affinché Mazara torni a contare dentro le istituzioni. A trarne vantaggio può essere solo la nostra città. È tempo di costruire. Sono orgoglioso di tornare in Consiglio comunale da facente parte del governo di una città. Mi spenderò tantissimo, voglio costruire per la mia città e per tutti i cittadini”. Sulla possibilità di mantenere anche la carica di consigliere comunale, invece, Caruso spiega: “È una cosa che stiamo valutando. Io credo ci sia necessità di rispondere all’altro interrogativo a proposito della costruzione di una nuova classe dirigente. Non siamo abituati a fare da tappo a nessuno. Se si arriva a meritare ruoli istituzionali importanti è giusto che ci sia chi prenda eventualmente il tuo posto per collaborare con le istituzioni. Sarebbe sminuente dire vado via io ed entra qualcun altro. Dovesse anche accadere non avremmo fatto altro che aumentare la possibilità di una nuova costruzione, una nuova classe dirigente che porta sulle spalle i nostri stessi principi”.