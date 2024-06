Trofeo Coni Sicilia Beach Handball alla Pallamano Marsala

E’ la Pallamano Marsala ad aggiudicarsi il Trofeo Coni Sicilia di Beach Handball organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria riservato alla categoria U14 mista svoltosi domenica 23 giugno presso il lido Le Capannine di Catania. All’evento hanno partecipato le società del TH Mascalucia, New Handball Mascalucia, Mattroina, Halikada, Girgenti. La formazione marsalese ha battuto in finale il TH Mascalucia per 2 a 0. Al terzo posto l’Halikada che vinto sempre per 2-0 contro il Mattroina Troina. Nella finale per il quinto e sesto posto vittoria del New Handball Mascalucia sul Girgenti per 2-0. La manifestazione ha di fatto aperto la parte Outdoor della stagione 2023/2024 dell’attività federale del Comitato Sicilia Figh.

Infatti da pochi giorni si è conclusa la fase di iscrizione ai Campionati Regionali Seniores Maschili e Femminili di Beach Handbal che ha visto ai nastri di partenza le seguenti squadre: per i Seniores Maschile Beach Team Messina, Digerbato, Halikada, Pacelli, Pallavolo Marsala, Conca d’Oro, Oxygen, Th Mascalucia, Andi Moda Ragusa; per il Settore Femminile, Beach Team Messina, Halikada, Pall. Marsala e Trapani. Per quanto riguarda l’attività Indoor sabato 13 e domenica 14 luglio al Palazzetto dello sport di Enna bassa si terrà la fase finale del Trofeo delle Province riservato alle rappresentative provinciali Under 14 maschili e femminili.