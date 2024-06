Tamajo rinuncia al seggio europeo, Caterina Chinnici torna a Strasburgo con Forza Italia

Per la terza volta consecutiva, Caterina Chinnici torna al Parlamento Europeo. Dopo essere stata eletta per due volte (2014 e 2019) nella lista del Partito Democratico, l’ex magistrato era arrivata terza alle ultime elezioni europee, alle spalle di Edy Tamajo (il più votato con oltre 120 mila preferenze) e Marco Falcone. Poichè per Forza Italia erano scattati due seggi, la Chinnici era stata esclusa in prima battuta. Tuttavia, nella giornata odierna Tamajo è volato a Roma per comunicare al leader azzurro Antonio Tajani la propria decisione di restare a Palermo, mantenendo la carica di assessore alle attività produttive nel governo guidato da Renato Schifani. Di conseguenza, come si vociferava da giorni, Caterina Chinnici viene ripescata e volerà nuovamente a Strasburgo per esercitare il suo terzo mandato al Parlamento Europeo.