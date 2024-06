PALLONI GONFIATI, le pagelle di Fabio Rinaldo – 12° giornata

Sono stati ben quattro i match giocati ieri che hanno sancito la classifica finale dei gruppi D e C e decidere le squadre ammesse agli Ottavi di Finale. Nell’ultima giornata del gruppo D di Euro2024 l’Austria supera l’Olanda per 3-2 grazie all’autogol di Malen al sesto minuto e alle reti di Schmid al 59esimo e Sabitzer all’80esimo. In un’altalena di emozioni, l’Olanda pareggia al 47esimo con Gakpo e al 75esimo con Depay, ma soccombe nel finale. Gara piacevole che conferma l’ottimo stato di forma della squadra di Ragnick, vera rivelazione di questo torneo. Nell’altra partita del Girone D, giocata a Dortmund, Francia e Polonia pareggiano 1-1. Decisivi due calci di rigore. Francesi in vantaggio al 56’esimo con l'”uomo mascherato” MBappe’ (per via della maschera indossata per proteggere il naso) e pari al 79esimo con Lewandosky. Deludono gli uomini di Descamps che creano tanto ma non finalizzano. Basti pensare che in queste prime tre gare la Francia ha realizzato solo due reti (un autorete ed un rigore). Nella Polonia, già eliminata dalla scorsa gara, ieri ha debuttato il portiere del Bologna Skorupski. L’Austria è così prima con sei punti, la Francia seconda con cinque, l’Olanda terza con quattro e la Polonia ultima con uno. Austria e Francia si qualificano agli ottavi, ed anche l’Olanda che con i suoi 4 punti verra’ ripescata come una delle migliori terze. Nel gruppo C, il doppio 0-0 nelle due sfide permette ad una spenta Inghilterra di qualificarsi da prima, la Danimarca conclude al secondo posto per via del Ranking Europeo, agli Ottavi anche la Slovenia che passa come una delle terze scrivendo la storia del proprio paese. Insoddisfacente la Serbia eliminata, vera delusione di questo Europeo. A Colonia Inghilterra e Slovenia danno vita ad un gara noiosa, con poche conclusioni in porta. Per l’Inghilterra ci provano Rice e Kane, un gol annullato (per fuorigioco di Foden) a Saka. La Slovenia ci prova con Sesko. In verità gli inglesi hanno provato a creare ma hanno trovato difficoltà in ogni zona del campo. Deludente Kane, apparso abulico e senza stimoli.L’altro 0-0 del Gruppo è quello tra la Danimarca e la Serbia. A Monaco, una gara noiosa e priva di grandi emozioni. Ci ha provato solo nel finale la Serbia con Mitrovic, troppo poco per provare a passare il turno. Partito dalla panchina Vlahovic entra al 68esimo, ha cercato di dare il suo contributo mai ben servito, si è visto solo per un debole colpo di testa. Festeggia la Danimarca che se la vedrà agli Ottavi con la Germania. A casa la Serbia che malgrado alcuni nomi eccellenti non ha mai impressionato nelle tre partite in cui ha giocato segnando tra l’altro, un solo goal. Oggi intanto si conclude la fase a gironi, con le ultime quattro gare. Per il Gruppo E si giocheranno (entrambe alle ore 18) Slovacchia – Romania e Ucraina – Belgio , mentre per il Gruppo F (ore 21) la Georgia affronta il Portogallo già qualificato, mentre la Turchia se la vedrà con la Repubblica Ceca. Allo stato attuale sono già stabilite i primi due Ottavi che si giocheranno sabato. A Berlino, alle ore 18, la nostra Nazionale (senza lo squalificato Calafiori) se la vedrà con la Svizzera, mentre alle ore 21 (a Dortmund) la Germania giocherà con la Danimarca.

I migliori

Marcel Sabitzer (centrocampista Austria) È l’uomo di giornata, quello che regala un clamoroso primo posto dell’Austria nel gruppo D, davanti a colossi come Francia e Olanda. Stoico e storico, il centrocampista del Borussia Dortmund è reduce da una grande stagione.

VOTO 8

Romano Schmid (centrocampista Austria) Rangnick lo schiera titolare per la prima volta in questo Europeo e lui lo ripaga con una grande prestazione. Pressa, corre e soprattutto segna il gol del 2-1. Scelta vincente.

VOTO 7

I peggiori

Harry Kane (attaccante Inghilterra)

Da lui ci si aspetta sempre tanto. Invece ieri sera sembrava in vacanza per il suo atteggiamento svogliato. Mal supporato dal compagni non si è reso mai pericoloso VOTO 5