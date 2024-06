“Il Canto della Sirena”, nuovo brano per il dj trapanese Simonte feat. Mathieu Ruz

E’ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Il Canto della Sirena“, il nuovo singolo del dj trapanese Simonte feat. Mathieu Ruz. “Il Canto della Sirena“, prodotto da Ego Music e interpretato dal cantante colombiano Mathieu Ruz, è un brano latin house, una combinazione tra folklore colombiano e musica elettronica rappresenta un’evoluzione naturale della musica. Il folklore colombiano porta con sé ritmi ancestrali, strumenti tipici come il tambor, la gaita e la marimba, e melodie che raccontano storie di terre lontane. La musica elettronica introduce sintetizzatori, campionamenti e beat moderni che arricchiscono e trasformano questi suoni in qualcosa di nuovo.

“Il Canto della Sirena” è un brano musicale che incarna perfettamente l’incontro tra il folklore colombiano e la musica elettronica, trasportando l’ascoltatore in un viaggio sonoro affascinante e inaspettato. Questa sezione rappresenta l’incontro tra il passato e il presente, un dialogo musicale tra due mondi.

