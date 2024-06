Al Baluardo Velasco di Marsala cinema a cielo aperto, si inizia con ‘Frida’

Il Baluardo Velasco di via Sibilla-via Bottino diventa cinema a cielo aperto. Grazie all’associazione Finestre sul Mondo e all’associazione Con te Donna, verranno proiettati una serie di film per il ciclo “Donne che sostengono donne”. Venerdì 28 giugno, alle ore 21, serata in ricordo di Frida Kahlo, con ‘Frida’ diretto da Julie Taymor, biografia sulla pittrice messicana e figura di spicco per l’arte e l’indipendenza femminile. La serata è aperta alla cittadinanza. Seguirà un aperitivo con degustazione di vini.