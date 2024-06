Nuovi acquisti per la GesanCom Marsala Volley nella stagione 2024/25

Mercato estivo in fermento per la GesanCom Marsala Volley che assesta i propri colpi di mercato per la creazione del roster 2024/25 assicurandosi le prestazioni sportive di diverse giocatrici. Arriva l’esperta giocatrice Asya Zingoni, pisana, classe 1999, la centrale ha già fatto parte di formazioni vincenti che l’hanno fatta approdare in serie A2; a Capo Boeo anche l’umbra Beatrice Meniconi fresca vincitrice con Modica del Campionato di B2. Conferma per la schiacciatrice Barbara Varaldo, classe 1995, ha giocato una stagione da protagonista con la maglia biancoazzurra.

Nel roster anche il libero Cecilia Oggioni, romana classe 1999, che ha giocato le ultime due stagioni a Melendugno. Giorni fa a rimanere in maglia biancoazzurra, è stata confermata la palleggiatrice Erin Grippo e il primo acquisto è stato quello della schiacciatrice Beatrice Pozzoni, protagonista nei Play Off promozione di serie B1 nelle file del Giorgione Volley. “Ripartiremo da questo gruppo di atlete cercando di migliorare questo risultato con grinta e con la giusta atmosfera” ha dichiarato il Presidente del sodalizio di Pallavolo, Massimo Alloro.