A Trapani torna DeGusti Arte, vino e gastronomia siciliana all’ex Mercato del Pesce

La Provincia di Trapani, rinomata per essere l’area più vitata d’Europa, ospiterà “DeGusti Arte”, una manifestazione che unisce l’eccellenza del vino, della gastronomia e dell’arte siciliana. Dal 5 al 7 luglio 2024, la storica Piazza Ex Mercato del Pesce nel centro di Trapani diventerà un palcoscenico d’eccezione. Giunto alla sua quinta edizione, “DeGusti Arte” inaugura quest’anno il suo primo Summer Tour, scegliendo Trapani come tappa d’apertura.

DeGusti Arte è un’esperienza che combina degustazioni di vini pregiati e prodotti agroalimentari, incontri con i produttori, masterclass esclusive, con un percorso artistico suggestivo. I partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare una vasta selezione di vini locali, tra cui Nero d’Avola, Grillo e Marsala, accompagnati da specialità gastronomiche tipiche. Esperti del settore condurranno sessioni formative in location suggestive di Trapani, offrendo approfondimenti su tecniche di vinificazione, abbinamenti cibo-vino e tendenze del mercato enologico. Sarà possibile incontrare direttamente i viticoltori e i produttori, scoprendo la storia e le tecniche dietro i prodotti del territorio. Opere di artisti siciliani contemporanei saranno esposte lungo il percorso di degustazione, creando un dialogo tra arte visiva ed enogastronomia.

Vincenzo Bellia e Marco Basciano, organizzatori di “DeGusti Arte”, affermano: “Abbiamo scelto di portare DeGusti Arte a Trapani, una terra ricca di storia. DeGusti Arte è un ponte tra la tradizione enologica e l’espressione artistica contemporanea.“

Informazioni pratiche

Ingresso: 10€, che include dieci degustazioni

Deposito cauzionale per il calice: 5€

Per ulteriori informazioni, programma dettagliato e acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web ufficiale www.degustiarte.it.