Prevenzione incendi, a Custonaci attivato distaccamento dei Vigili del Fuoco

A partire dal 24 giugno e fino al 13 settembre è stato avviato il “Programma Operativo Annuale”, per la campagna AIB in regione Sicilia che prevede, per l’anno in corso, un importante potenziamento in termini di squadre aggiuntive dei Vigili del Fuoco disponibili anche sul territorio della provincia di Trapani. In particolare presso l’immobile, già sede della Protezione Civile, del Centro Polivalente di Cerriolo sarà attivo, in via sperimentale, per l’intero periodo sopra indicato, un presidio logistico stagionale rurale, con una squadra di 5 unità dotata di autopompa serbatoio e campagnola in assetto AIB.

“Sono decisamente soddisfatto dell’obbiettivo raggiunto – afferma il Sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte – in quanto la presenza di una squadra aggiuntiva dei Vigili del Fuoco nella nostra città, consente un miglioramento del servizio pubblico operativo reso alla nostra cittadinanza, ma anche a quelle dei comuni limitrofi. Un sentito ringraziamento – conclude il primo cittadino – va espresso a tutte le Istituzioni che nel corso di questi mesi a vario titolo, e in modo sinergico, hanno reso possibile questo importante risultato, che ci consente di avere già sul posto, ove mai ce ne fosse la necessità, una squadra dei Vigili del Fuoco pronta ad intervenire a tutela delle vite umane e dell’ambiente”.