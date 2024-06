Continua la potatura degli alberi, divieti di transito a Marsala

Si continua a potare gli alberi nel centro di Marsala. Dalle ore 8 e fino alle 17 di domani, non sarà possibile transitare e sostare sia in Piazza della Vittoria (Porta Nuova) che in viale Cesare Battisti. Il provvedimento a firma del Comando della Polizia Municipale è stato adottato in virtù di una specifica richiesta del Settore Servizi Pubblici Locali che ha programmato per domani, tramite una ditta esterna, le operazioni di potatura degli alberi che ivi insistono. In virtù dell’ordinanza della Polizia Municipale i veicoli che non ne rispetteranno le disposizioni verranno forzatamente rimossi. Per quel che attiene ai mezzi provenienti da viale Isonzo essi avranno l’obbligo di svolta a destra sulla via Garaffa.

I veicoli in sosta nel parcheggio sterrato di Porta Nuova saranno autorizzati al transito in senso contrario su viale Isonzo fino a raggiungere l’incrocio con la via Garaffa. L’impresa esecutrice dei lavori avrà l’obbligo di apporre la dovuta e opportuna segnaletica stradale.