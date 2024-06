PALLONI GONFIATI, le pagelle di Fabio Rinaldo – Caro Spalletti…

Ho preferito aspettare un po’ prima di scrivere. Ero troppo preso dalla gioia, dall’entusiasmo di un pareggio arrivato all’ultimo giro di orologio. Poi però, a mente fredda, mi sono reso conto come un goal inaspettato può nascondere i difetti e la non positiva prestazione di una squadra. Se non fosse arrivato il meraviglioso goal di Zaccagni (che ricorda quello di Del Piero alla Germania al Mondiale 2006) staremmo qui a criticare l’ennesima prestazione sotto le aspettative. Invece, seguendo le varie trasmissioni in TV, i complimenti verso l’Italia si sprecano e siccome siamo in Democrazia, ed il calcio è opinabile, io credo che la Dea bendata ieri sera ci ha dato una grossa mano. Se con la Spagna si sapeva già che avremmo sofferto, con la Croazia mi aspettavo di più . Soprattutto nel primo tempo, una squadra, la nostra, leziosa, in grado di subire il lungo possesso avversario e di rendersi pericolosa soltanto in una circostanza, al 26′ col colpo di testa di Bastoni. Troppo poco, troppa confusione, squadra senza idee e reparti scollati tra loro. Tutto questo malgrado il cambio di modulo (3-5-2), l’inserimento di Darmian e l’inedita coppia d’attacco Retegui – Raspadori. Nella ripresa ci aspettavamo un inizio agguerrito, scoppiettante da parte nostra, ed invece dopo nemmeno dieci minuti di gioco, il neo entrato Frattesi si macchia di un ingenuo fallo di mano che costa il rigore per la Croazia. Brivido. Dal dischetto va Modric, ma Super Gigio Donnarumma si distende e para. Neppure il tempo di esultare come un goal fatto che sugli sviluppi dell’azione arriva il gol croato: sul cross scodellato in mezzo, Donnarumma salva ancora su Kramaric (dormita generale di Bastoni e Darmian), poi arriva proprio Modric che ribatte in rete: 1-0. L’Italia accusa il colpo. Sembra un pugile suonato. Spalletti inserisce Chiesa, Scamacca e poi nel finale Zaccagni, ma gli azzurri sono confusionari e non riescono a creare situazioni nitide. E quando sembra ormai finita, al minuto 98′ arriva la zampata di Zaccagni, su bella incursione di Calafiori, con un arcobaleno che finisce all’incrocio per il gol che vale gli ottavi. Si giocherà’ sabato alle 18 a Berlino contro la Svizzera, squadra ben organizzata e piena di giocatori della nostra Serie A. Non so come finirà, mi auguro soltanto di soffrire meno e di vedere un gioco degno di nota. Caro Spalletti, considerando che non abbiamo un centravanti di peso tipo il miglior Vieri, prendi in considerazione l’idea di giocare in avanti con Zaccagni a sinistra e Chiesa a destra. In Italia siamo tutti allenatori lo so, ma un’altra prestazione indecente non ce la meritiamo!

Mattia Zaccagni

Pagelle: ITALIA (3-5-2): Donnarumma 8, Darmian 5 (81′ Zaccagni 7), Bastoni 5,5, Calafiori 7; Di Lorenzo 6, Barella 6, Jorginho 5,5 (81′ Fagioli sv), Pellegrini 5,5 (46′ Frattesi 5), Dimarco 5,5 (57′ Chiesa 6); Retegui 5,5, Raspadori 5 (75′ Scamacca 5,5). Ct. Spalletti.