Tanti podi per la marsalese Star Cycling Lab nella Alcamo-Gibellina

Il team marsalese Star Cycling Lab diretto da Ninni e Francesco Stella, è stato protagonista alla storica gara Alcamo-Gibellina-Alcamo. I 6 convocati per la gara sono stati Enrico Bendici, Pietro Russo, Paolo, Spadaro, Giulia D’Aguanno, Agostino Visconti e Ninni Stella. Nelle prime fasi di gara Visconti ha tentato più volte un attacco da lontano, sempre rintuzzato, ben coperti i suoi compagni nella pancia del gruppo. Bendici nel ruolo di gregario della Campionessa Regionale Giulia D’Aguanno ha scortato la compagna finché la selezione ha lasciato nel gruppo principale solo i leader della corsa.

Sempre Visconti ha scortato Stella, Spadaro e D’Aguanno negli ultimi km proprio fini all’inizio della salita finale lunga 4.5 km. A quel punto Ninni Stella ha provato un attacco per la vittoria, ma è stato ripreso ai 300 metri dal traguardo concludendo 3° nella categoria; 1° Paolo Spadaro, 1° Pietro Russo rispettivamente nelle categorie Master e ennesima vittoria per Giulia D’Aguanno che si impone nella gara femminile con un distacco di oltre 6 minuti sulla seconda e 10 minuti sulla terza classificata. Una stagione ciclistica piena di successi e soddisfazioni per la squadra lylibetana.