Le forze politiche di centro sinistra di Marsala scendono in piazza per la raccolta firme sul Salario minimo

Lunedì 24 giugno si é svolto un incontro delle forze politiche di centro sinistra, nei locali di via Frisella 72, con l’intento di organizzare una raccolta firme sulla legge di iniziativa popolare sul Salario minimo garantito.

“Come già avvenuto per la manifestazione del 18 giugno, ancora una volta, il centro sinistra unito scende in piazza” – si legge in una nota diffusa dai rappresentanti del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Giovani Democratici, Movimento Cinque Stelle, Partito Socialista Italiano, Sud Chiama Nord, Rifondazione Comunista che hanno organizzato per il 28 giugno alle ore 19 in Piazza della Vittoria (Porta Nuova) la raccolta firme. Seguiranno altre manifestazioni sulla stessa tematica anche nelle periferie nord e sud della città.

“Sarà occasione per informare i cittadini altresì sull’Autonomia differenziata, conosciuta anche come Spacca Italia, una legge fortemente voluta dal Governo della destra per rimarcare le diseguaglianze e creare un’Italia a due velocità con gravi danni soprattutto per il sud del paese”.