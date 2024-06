A Favignana conferita la cittadinanza onoraria a Padre Fadale e Padre Cingolani

Domenica, nella Chiesa Matrice di Favignana, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Padre Carlo Fadale e Padre Alfredo Damiano Cingolani. I due sacerdoti si sono distinti per il loro straordinario spirito di servizio e il costante impegno a favore della comunità egadina. Attraverso la loro dedizione, Padre Carlo e Padre Damiano hanno rappresentato un punto di riferimento spirituale e morale, diventando simboli di altruismo e generosità. Il 10 ottobre scorso il Consiglio comunale, in accoglimento della proposta della Giunta, ha deciso di conferire ai due sacerdoti la cittadinanza onoraria.

“La loro presenza e il loro impegno, non solo come pastori ma come persone al fianco degli ultimi, dei bisognosi, degli ammalati, dei detenuti, sono stati un dono per la nostra comunità”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Intere generazioni hanno beneficiato della loro generosità e del loro supporto. Credo che il significato più profondo di questa cittadinanza onoraria, voluta da molti cittadini, sia proprio questo: il riconoscimento della generosità, dell’umanità, dello spirito di servizio che Padre Carlo e Padre Damiano hanno donato alla nostra comunità, una parte significativa della nostra storia e della nostra identità”.

“Padre Carlo e Padre Damiano sono stati vicini a ogni singola persona della nostra comunità con sentimenti puri e veri”, dice la presidente del Consiglio comunale Emanuela Serra. “Hanno condiviso con noi gioie e dolori fornendo un importante supporto a tutti coloro che ne avevano bisogno. A nome personale e dell’intero Consiglio comunale voglio pubblicamente ringraziarli”. Nel corso della cerimonia è stato trasmesso, all’interno della chiesa, anche un messaggio del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, che si è complimentato con il sindaco, l’Amministrazione, il Consiglio comunale e l’intera comunità per l’iniziativa. Padre Carlo e Padre Damiano, visibilmente commossi, hanno ringraziato sentitamente tutti i presenti e l’intera comunità, dichiarandosi orgogliosi di essere cittadini onorari di Favignana.