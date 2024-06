Erice: via Enea avrà nuovi impianti di illuminazione a led

Ieri la Giunta municipale di Erice, con delibera n. 126/2024, ha approvato il progetto esecutivo per la Riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione della via Enea, in località Pizzolungo (importo di € 93.008,42). L’intervento è finanziato con fondi del Bilancio di previsione dello Stato e il progetto riguarda, nello specifico, 125 pali della pubblica illuminazione che saranno dotati di dispositivi a LED. Ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della pubblica illuminazione, con lo scopo di abbattere i costi economici che gravano sull’amministrazione comunale, e dunque sulla collettività, diminuendo contemporaneamente l’impatto ambientale.

«Questo progetto – annunciano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Paolo Genco – rientra nel percorso di sostenibilità ambientale già intrapreso da questo Comune coi lavori di sostituzione dei corpi illuminanti dei territori di Casa Santa ed Erice con impianti a led, finanziati con 5 milioni di euro con fondi PO FESR Sicilia. Si tratta di un passo significativo, anche nella zona di Pizzolungo, verso una città più sostenibile ed efficiente, che ci consentirà di avere un impianto di lunga durata, affidabile, con migliore qualità della luce e minori consumi energetici. Come già fatto in altre circostanze, chiediamo ai cittadini di pazientare qualora dovessero verificarsi eventuali lievi disagi, dal momento che tali operazioni ci consentiranno appunto di perseguire importanti obiettivi».

Si ricorda che il territorio comunale è già interessato dai “Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ammodernamento degli impianti comunali di illuminazione pubblica con l’installazione di dispositivi a LED e telecontrollo per l’abbattimento dei consumi elettrici, l’efficienza energetica e l’integrazione a sistemi di trasmissione dati”. Tali lavori, si ricorda, sono possibili grazie ad un finanziamento di € 5.000.000,00 intercettato dal Comune di Erice con la partecipazione ad un avviso pubblico incardinato nell’Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR).