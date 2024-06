Calisthenics, a Erice tanti i podi per gli atleti marsalesi

Si chiude con un grande trionfo dei marsalesi nel Calisthenics, la prima fiera dello sport e del benessere organizzata in provincia di Trapani, denominata “Erice & Wellness”. Presso il centro sportivo Clomy Club di Casa Santa Erice è andato in scena il primo contest di Calisthenics in Provincia, organizzata da Marco Ruggirello.

Ottimi i risultati per i tre atleti della Miles_Thenx, i marsalesi Gaspare Ventimiglia (atleta e coach), Simone Buonocore e l’esordiente Salvatore Galfano: il primo ottiene un 2° posto nella categoria Skills Avanzati e un 3° nell’Endurance Intermedi dietro un altro marsalese, Giovanni Ingoglia della Calisthenics Marsala che si piazza secondo; appena fuori dal podio l’altro atleta Simone Buonocore, mentre l’esordiente Salvatore Galfano, nella categoria Endurance Principianti, si piazza 3° alle spalle del compaesano Vincenzo De Marco (Calithenics Marsala). Grandi risultati anche nella Categoria Femminile Endurance con Eleonora Maggio che ha conquistato il 1° posto, seguita da Gessica Rallo. Gli atleti della Calithenics Marsala sono allenati dai coach Emmanuele Cassata, Giuseppe Marino e Antonino Clemente.