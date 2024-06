Il sindaco di Castellammare: “Basta parlare di siccità, Schifani sta risolvendo emergenza”

L’appello arriva dal sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che prosegue: «Una imponente task force è stata istituita dal presidente Schifani che sta affrontando l’emergenza in modo impeccabile, grazie alle risorse rese disponibili dal governo nazionale. Non possiamo permetterci che queste informazioni preoccupanti, un po’ come accadde l’anno scorso con l’emergenza incendi, impauriscano i nostri ospiti senza motivo».

Il sindaco Giuseppe Fausto la scorsa estate aveva richiesto una campagna informativa per tranquillizzare i turisti che disdicevano le prenotazioni in Sicilia, preoccupati per le conseguenze degli incendi che avevano devastato il territorio. Quest’anno l’emergenza siccità sarebbe un’ulteriore fonte di preoccupazione per i turisti che vogliono raggiungere l’Isola. Per questo il sindaco di Castellammare del Golfo invita: «Venite in Sicilia. Perché noi siciliani i problemi li affrontiamo, li risolviamo e li trasformiamo in opportunità. Vi aspettiamo, non ve ne pentirete!».