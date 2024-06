A Paceco 53 sanzioni per abbandono di rifiuti

Continua l’attività della Polizia Municipale di Paceco contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, con tolleranza zero verso gli incivili: il controllo del territorio, effettuato con telecamere mobili e fisse, ha portato negli ultimi mesi all’individuazione di 53 trasgressori e alle conseguenti sanzioni per violazioni alle norme che regolano il corretto conferimento dei rifiuti.

Lo rende noto il Sindaco, Aldo Grammatico , ricordando come, dal 10 ottobre 2023, con l’entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge 137/2023, le ipotesi sanzionatorie in tema di rifiuti assumono rilevanza penale, per cui chiunque compia abbandono di rifiuti anche di piccola entità è punito con ammenda da mille a diecimila euro, e la pena aumenta sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

«Questa Amministrazione comunale, per potenziare l’attività di controllo del territorio, l’anno scorso ha acquistato 8 nuove telecamere fisse, che si sono aggiunte alle 25 telecamere collocate in precedenza, – sottolinea il primo cittadino – ed abbiamo presentato al Ministero degli Interni, tramite la Prefettura di Trapani, una richiesta di finanziamento per un progetto di videosorveglianza che prevede l’istallazione di ulteriori 15 telecamere».