Marsala ricorda la Strage di Ustica: il programma delle iniziative

Marsala torna a ricordare la Strage di Ustica, di cui ricorre quest’anno il 44° anniversario. Era il 27 giugno del 1980 quando un aereo di linea DC) Itavia, partito da Bologna per Palermo, si inabissò in mare, in circostanze mai del tutto chiarite. Le famiglie Parrinello e Fontana, delegate a Marsala dall’associazione parenti delle vittime della Strage di Ustica Bologna, in collaborazione con Libera “presidio Vito Pipitone” Marsala, Finestre sul mondo Arché, Amici del terzo mondo, Fratelli della Costa Marsala e il Circolo velico commemoreranno le 81 vittime, tra cui i cittadini marsalesi Carlo Parrinello, Francesca Parrinello, Vito Fontana.

Ricco il programma di eventi programmati quest’anno. Alle 17 è previsto un raduno presso il Circolo velico Marsala: nell’occasione i familiari incontreranno i rappresentanti delle associazioni impegnate nel memorial. Dal sito è prevista la partenza con imbarcazioni dei Fratelli della Costa per raggiungere Capo Boeo, luogo dove ogni anno, simbolicamente, si rende omaggio alle vittime con la preghiera di benedizione e gettando dei fiori in mare. Alle18.30 si terrà il ritrovo al lungomare (Capo Boeo) dove è posta la targa dedicata alla Strage di Ustica. Nell’occasione i familiari incontreranno le istituzioni e la cittadinanza. Alle 21, presso lo spazio del Baluardo Velasco, si terrà la proiezione del film “Il muro di gomma” di Marco Risi, sceneggiato dal compianto Andrea Purgatori (deceduto un anno fa), che dedicò una parte importante della propria vita professionale alla ricerca della verità (e delle responsabilità) sulla Strage di Ustica.