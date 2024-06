Ex giocatrice di basket neo monaca clarissa, la celebrazione ad Alcamo

Venerdì prossimo 28 giugno alle ore 17 presso la Chiesa di Santa Maria di Gesù ad Alcamo, si terrà la celebrazione eucaristica con la professione solenne di una nuova monaca clarissa del Monastero di Santa Chiara con il nome di suor Chiara Luce di Maria dimora della Santissima Trinità. Si tratta di una giovane di 33 anni, battezzata col nome di Oriana Milazzo, originaria di Canicattì (AG) che conclude il percorso formativo iniziato ad Alcamo più di 10 anni fa. Ad accogliere il suo “Sì” per sempre come sorella povera secondo la regola di Chiara d’Assisi sarà l’abbadessa Madre Virginia Formoso mentre dal Ministro provinciale dei frati minori Antonino Catalfamo, che presiederà la celebrazione eucaristica, riceverà l’anello e la benedizione solenne.

L’ingresso di Suor Chiara Luce (Chiara come la fondatrice Chiara d’Assisi e Chiara Luce come la giovane beata ligure) tra le monache clarisse fece scalpore per la notorietà che aveva raggiunto nella sua carriera di cestista di serie A1, per aver indossato anche la maglia della nazionale e partecipato anche agli europei. Durante un soggiorno ad Alcamo per motivi professionali venne ospitata da una famiglia di terziari francescani che l’hanno messa in contatto con il Monastero di Santa Chiara. Poi nel 2013 l’ingresso per il noviziato, la professione semplice e il lungo percorso formativo e di discernimento richiesto per una scelta di vita così forte e impegnativa.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale youtube dei Frati Minori di Sicilia al link https://www.youtube.com/@ofmsicilia

Il Monastero S. Chiara è stato fondato nel 1545 da tre sorelle alcamesi di nobile famiglia: Antonina, Angela e Alberta Mompilleri, che ristrutturarono “un largo tenimento di case” di proprietà familiare, e vi iniziarono la vita religiosa, ottenendo la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano adiacente al Monastero. L’erezione canonica si fa risalire al1547, poco prima della scoperta ad Alcamo dell’immagine di Maria SS.ma dei Miracoli (21-6-1547). Al Monastero “S. Chiara” è legata la storia di alcuni monasteri siciliani. Questo monastero è generativo di altri: da questo di Alcamo infatti sono nati il Monastero Beata Vergine del Buon Cammino ad Iglesias (Cagliari-Iglesias) e la recente fondazione del monastero Klera Kintana Manajava ad Ambanja (Madagascar). Dal Monastero è sorta anche la Fraternità OFS S. Chiara.