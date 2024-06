Anche in Sicilia arriva la pioggia: allerta gialla nel trapanese

Il caldo estivo si prende una piccola pausa anche in Sicilia, dopo le alte temperature registrate la scorsa settimana. Per la giornata di domani, martedì 25 giugno, in provincia di Trapani potrebbe – addirittura – piovere. La Protezione Civile Regionale prevede, infatti, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Di conseguenza, il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso per allerta gialla nel trapanese. Sui restanti settori della Sicilia previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Nei prossimi giorni lo scenario meteorologico dovrebbe cambiare. Sicilia e Sardegna saranno investite da una nuova espansione dell’anticiclone africano, che porterà venti caldi e un innalzamento delle temperature.