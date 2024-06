Torretta Granitola: muore una donna in un incidente stradale, grave il compagno

Era una donna di Mazara la vittima dell’incidente mortale a Torretta Granitola.

L’incidente è avvenuto ieri, sabato 22 giugno sulla SP che collega Campobello di Mazara alla frazione di Torretta Granitola. L’ incidente mortale ha coinvolto un autocarro e un ape, causando la morte di una donna di 59 anni, Francesca Zaccaria, originaria di Mazara del Vallo e ferite gravi al conducente dell’apecar, Giuseppe Aliseo, di 66 anni, anche lui di Mazara del Vallo.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale che corre lungo viale Giuseppe Re Raineri, una strada frequentemente trafficata, specialmente durante la stagione estiva per l’accesso alle zone balneari popolari come Torretta Granitola e Tre Fontane. Francesca Zaccaria e il suo compagno stavano viaggiando sull’apecar quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha effettuato una manovra improvvisa, impattando violentemente contro un autocarro.

Il violento scontro ha causato danni estremi a entrambi i veicoli e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i coinvolti dalle lamiere contorte. Il servizio di emergenza 118, con l’ausilio dell’elisoccorso, ha trasportato in condizioni disperate il signor Aliseo all’ospedale Civico di Palermo, mentre per Francesca Zaccaria ogni soccorso è purtroppo risultato vano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire le operazioni di soccorso e i carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, insieme agli agenti della Polizia Municipale, per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.